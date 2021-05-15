Белорусские синхронистки выиграли серебро ЧЕ в дисциплине "хайлайт"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские синхронистки выиграли серебро чемпионата Европы по артистическому плаванию в дисциплине "хайлайт", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда в составе Веры Буцель, Маргариты Кирилюк, Яны Кудиной, Ксении Кулешовой, Анастасии Новоселовой, Валерии Пузь, Анастасии Суваловой, Ксении Трацевской и Александры Высоцкой за свое выступление заработала оценку 86,5667 балла. Победу праздновала украинская дружина с суммой 95,3000 балла. Бронзовую медаль выиграли спортсменки Венгрии - 79,1000 балла.

Это был заключительный вид программы чемпионата Европы по артистическому плаванию. В командном зачете белорусская сборная заняла пятое место, выиграв серебро и две бронзовые медали. Тройку сильнейших дружин по итогам турнира возглавили россиянки. Они не выступали в четырех дисциплинах из десяти, тем не менее выиграли шесть золотых медалей. Второе место за командой Украины (4-4-0). Третья позиция за испанскими спортсменками (0-3-1).-0-