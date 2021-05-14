Белорусские синхронистки заняли 4-е место на ЧЕ в произвольной программе групп

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские синхронистки заняли четвертое место на чемпионате Европы по артистическому плаванию в произвольной программе групп, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка команды в состав которой вошли Маргарита Кирилюк, Анна Ковцун, Яна Кудина, Ксения Кулешова, Анастасия Новоселова, Валерия Пузь, Ксения Трацевская и Александра Высоцкая – 86,3333 балла.

Победили в данном виде программы украинки, получившие за свое выступление 95,0667балла. Отметим, что для команды наших южных соседей это третье золото на данном континентальном форуме. Второе место заняли испанские спортсменки – 91,2333 балла. Бронзу впервые в истории чемпионатов Европы по артистическому плаванию выиграли израильтянки – 86,8000 балла.-0-