Белорусские спортсменки Ирина Курочкина и Вероника Иванова поддержали обращение к общественности

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытое обращение белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности подписали представительницы национальной команды по женской борьбе - Ирина Курочкина и Вероника Иванова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я свободный человек и не должна выражать какую-то оппозицию. Моя главная задача - готовиться и успешно выступать на различных международных соревнованиях. Сейчас настроена делать свою работу. Хочу выступить на Олимпиаде и делаю для этого все возможное", - отметила победительница II Европейских игр, двукратная медалистка чемпионатов мира Ирина Курочкина.

Свою подпись под обращением поставила и бронзовый призер Европейских игр в Баку в 2015 году, обладательница бронзы чемпионата Европы - 2018 Вероника Иванова.

Как сообщалось ранее, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов заявила на рабочем совещании НОК 17 ноября чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по женской борьбе Василиса Марзалюк. Открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. К призыву продолжают присоединяться представители многих национальных команд по видам спорта.-0-