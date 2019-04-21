Белорусские спортсменки победили в синхронных прыжках на батуте на этапе КМ в Минске

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки Мария Махаринская и Анна Гончарова завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте на домашнем этапе Кубка мира, который проходит в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

Они набрали за свое выступление 48,170 балла. Серебряной наградой отметились представительницы Японии (47,640 очка). Бронзу завоевали спортсменки из Новой Зеландии (47,170 балла).

Для белорусской команды - это вторая награда. В индивидуальных прыжках у мужчин на третью ступень пьедестала почета поднимался Владислав Гончаров.

Кубок мира в "Минск-Арене" является тестовым турниром перед II Европейскими играми. В состязаниях принимают участие 170 спортсменов более чем из 30 стран. Завершатся соревнования сегодня синхронными прыжками у мужчин.

На II Европейских играх 48 сильнейших батутистов 24-25 июня разыграют четыре комплекта наград.-0-