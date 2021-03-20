Белорусские спортсменки выиграли два серебра на международном турнире по борьбе в Будапеште

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки выиграли два серебра на завершившемся в Будапеште (Венгрия) квалификационном турнире по женской борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гарантировавшие себе накануне олимпийские лицензии Ванесса Колодинская ( 53 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг) провели финальные поединки против титулованных шведки Софьи Маттссон и россиянки Натальи Воробьевой. Увы, схватки прошли не под диктовку белорусок.

Ванесса Колодинская сдерживала напор бронзовой медалистки Игр-2016 из Швеции, однако Софья Маттссон смогла провести несколько тейкдаунов и завершила поединок в свою пользу досрочно.

Василиса Марзалюк ничем не уступала олимпийской чемпионке Лондона из России Наталье Воробьевой. Судьи посчитали, что белоруска избрала излишне оборонительную тактику и дважды наказывали ее за пассивность. Попытки изменить ситуацию ни к чему не привели. Счет так и остался 2:0 в пользу россиянки.

Что касается остальных белорусских спортсменок, то Наталья Варакина (50 кг), Мария Мамошук (62 кг) и Анна Садченко (68 кг) не смогли завоевать лицензии в своих весовых категориях. Мария Мамошук получила шанс выиграть бронзу, однако в схватке за медаль уступила молдованке Мариане Чердивара-Есану – 1:3.

Итоговый, всемирный отборочный турнир по борьбе для тех, кто не смог попасть в число участников Олимпиады в Токио после планетарного форума 2019 года и европейского квалификационного старта в Будапеште, пройдет с 6 по 9 мая в Софии (Болгария).-0-