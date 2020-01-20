Белорусские спортсменки выиграли две награды на Кубке Португалии по велоспорту на треке

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки Татьяна Шаракова и Анна Терех выиграли главный приз и серебро Кубка Португалии по велоспорту на треке в дисциплине омниум, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Опытная белорусская велогонщица, победив в каждом из видов программы, входящих в омниум, набрала в сумме 156 очков. У Анны Терех, поддержавшей подругу по команде, 141 пункт. Замкнула тройку призеров местная спортсменка Мария Мартинс, итоговый результат которой 132 очка.

Состязания проходили на национальном треке в Анадии и впервые получили высокий статус рейтинговых в дисциплинах омниум и мэдисон. За награды и очки в табель о рангах Международной федерации велоспорта, положение в котором учитывается при отборе на чемпионат мира и Игры-2020, спорили около ста спортсменов из 11 стран.-0-