Белорусские спортсменки завоевали три медали на турнире по боксу в Сербии

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали три награды (1 золотую и 2 бронзовые) на международном турнире по боксу среди женщин "Кубок наций", который прошел в сербском Сомборе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась белоруска Екатерина Ковалева (весовая категория свыше 81 кг), победившая в финальном поединке россиянку Кристину Ткачеву со счетом 3:2. Белоруски Юлия Апанасович (51 кг) и Виктория Кебикова (75 кг) стали обладательницами бронзовых наград.

Данный турнир для белорусских спортсменок стал этапом подготовки к турниру олимпийской квалификации, который пройдет в Лондоне 13-23 марта.-0-