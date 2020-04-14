Белорусские спортсмены благодарят медиков и призывают не падать духом

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на ситуацию с COVID-19, белорусские спортсмены продолжают активные занятия и призывают всех не падать духом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.

"Сейчас очень важно всем нам сплотиться, перетерпеть, переждать эти непростые времена и с новыми силами заняться любимым делом", - сказал чемпион Олимпийских игр 2016 года батутист Владислав Гончаров. Он выразил поддержку белорусским врачам, которые мужественно сражаются с инфекций. "Хочу пожелать душевных и физических сил нашим медикам. Их роль теперь первостепенная. Но и от каждого из нас тоже многое зависит. Необходимо соблюдать меры безопасности, по возможности держаться друг от друга на расстоянии, заботиться не только о себе и своих близких, но и об окружающих людях. На мой взгляд, важно оставаться позитивным человеком, не вгонять себя в депрессию",- подчеркнул олимпийский чемпион.

Обладательница золота II Европейских игр метательница копья Татьяна Холодович отметила, что спортсмены продолжают подготовку к летней Олимпиаде, каждый день выполняя большой объем работы. Но, по ее мнению, врачам и медсестрам сейчас куда сложнее. "Они на передовой, от их профессионализма, человеческих качеств сейчас очень многое зависит. Мне кажется, нужно не беспокоить их по мелочам, поддерживать словом и делом. И ни в коем случае не паниковать. Уверена, мы справимся с этой инфекцией", - сказала Татьяна Холодович.

"В боксе бывает так, что ты опускаешь руки, когда пропускаешь самый тяжелый удар. Сейчас такая ситуация, что нам ни в коем случае нельзя сдаваться и опускать руки", - уверен чемпион II Европейских игр боксер Дмитрий Асанов. По его мнению, каждый человек должен серьезно относиться к своему здоровью, придерживаясь рекомендаций врачей, - соблюдать правила личной гигиены, дистанции, но при этом не забрасывать физкультуру и спорт.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде в Токио.

Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, но после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.-0-

Фото Министерстве спорта и туризма