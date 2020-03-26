Белорусские спортсмены будут тренироваться на родине в связи с переносом Олимпиады

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с решением МОК о переносе Олимпийских игр в Токио белорусские спортсмены меняют свои тренировочные планы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

По его словам в настоящее время на зарубежных учебно-тренировочных сборах в разных уголках планеты находятся около ста белорусских атлетов. Минспорт прилагает все усилия, чтобы они в самые ближайшие дни вернулись на родину. Ежедневно в органы санитарного контроля и Государственный пограничный комитет направляется информация по каждому спортсмену и члену спортивной делегации, прибывающим из-за границы. Все проходят проверку на наличие коронавируса. Представители центров олимпийской подготовки встречают каждого и отправляют на карантинные мероприятия.

Уже определены 4 базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Для всех прибывающих из-за границы установлен обязательный карантин на 14 дней. Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены, сказал Владимир Нестерович. Он также подчеркнул, что в Беларуси для спортсменов созданы все необходимые условия для качественного тренировочного процесса, поэтому проблем с подготовкой к соревнованиям нет, спортивная инфраструктура позволяет представителям всех видов проводить полноценные занятия.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющие 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот, отметил пресс-секретарь Минспорта.

Как сообщалось, ХХХII летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Новые сроки проведения Олимпиады будут названы позже.-0-

Олимпиада в Токио перенесена на один год Предложение о переносе Игр вынес японский премьер, а президент МОК выразил полное согласие. Ожидается, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года.