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Спорт
01 ноября 2019, 16:10

Белорусские спортсмены-чирлидеры через пару лет войдут в десятку сильнейших в мире - эксперт

Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены-чирлидеры через пару лет войдут в десятку сильнейших в мире. Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Беларуси высказал главный инструктор Всемирной ассоциации чирлидинга Деррон Форест, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - спортивная нация, и чирлидинг здесь стремительно развивается. Я сотрудничаю с Белорусской федерацией с 2015 года и вижу прогресс ваших тренеров и атлетов, в том числе на международных состязаниях. У вас сильные танцевальные традиции. Белорусские атлеты занимают ведущие позиции в Европе. Через пару лет, реализовав все проекты, думаю, они войдут в десятку сильнейших в мире", - сказал иностранный специалист.

Он выразил уверенность, что чирлидинг будет включен в программу Олимпийских игр 2024 или 2028 года.

Участие в мероприятии приняли директор Белорусской федерации чирлидинга и команд поддержки Олег Язвин, бронзовый призер чемпионата мира в дисциплине "фристайл пом команда" и тренер национальной сборной Финляндии Мария Маки, представители Министерства образования Беларуси.

Во время Недели чирлидинга, которая проходит 1-7 ноября в Беларуси, мастер-классы для белорусских команд проведут Деррон Форест и Мария Маки. Занятия пройдут в Минске, Мозыре, Гомеле и Гродно. В Минске 3 ноября также состоится международный фестиваль по чирлидингу "Чир спирит фест", который соберет спортсменов из Беларуси и России. Ожидается, что участие в Неделе чирлидинга примут свыше 1,5 тыс. человек.

Чирлидинг - сложно-координационный командный вид спорта, состоящий из гимнастических, акробатических и танцевальных элементов, а также пирамид, стантов и выбросов. Чирлидинг признан официальным видом спорта в Беларуси с 2017 года, а также временно признан Национальным олимпийским комитетом.-0-

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