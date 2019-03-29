Белорусские спортсмены должны подойти к старту Европейских игр в оптимальной форме - Барауля

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены должны подойти к старту на II Европейских играх в оптимальной форме. Важность этого подчеркнул заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля сегодня на коллегии управления спорта и туризма Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стоят две важные задачи. Во-первых, подготовка к II Европейским играм. Мы должны выступить достойно. Не так важно, что у области не самый высокий показатель по количеству спортсменов среди других регионов. Главное - качество выступления и достоинство завоеванной медали. Необходимо создать условия для подготовки и восстановления спортсменов, чтобы они находились в оптимальной форме, не думали о социально-бытовых проблемах, а были максимально сконцентрированы, чувствовали поддержку", - подчеркнул заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля. Он добавил, что еще одним важным аспектом является подготовка к XXXII летним Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

В программу Европейских игр в Минске включены 15 видов спорта, в 12 из них могут выступить представители Брестской области. В списке кандидатов на участие в турнире - 24 спортсмена от юго-западного региона. Они представляют акробатику, бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, велоспорт, художественную гимнастику, греблю на байдарках и каноэ, дзюдо, легкую атлетику, пулевую стрельбу, стрельбу из лука, пляжный футбол.

"С кандидатами работают высококвалифицированные тренеры. Для проведения специализированных обследований и лечения за ведущими спортсменами региона закреплены врачи областного диспансера спортивной медицины", - отметил заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Виктор Селивоник.

В список кандидатов на выступление на Олимпиаде в Японии от Брестской области, по предварительным данным, определены 46 спортсменов, выступающих в 16 видах спорта. Наибольшее представительство - у легкой атлетики (9 человек) и академической гребли (7).-0-