Белорусские спортсмены достойно представят страну на юношеской Олимпиаде - Виктор Лукашенко

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко направил приветствие участникам III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НОК.

"Юношеские Олимпийские игры - молодое событие в мире спорта, которое призвано объединить подрастающее поколение. Несмотря на юный возраст, вы прошли сложный квалификационный отбор и завоевали заветные путевки на крупнейшие международные соревнования" - говорится в приветствии.

Первый вице-президент Национального олимпийского комитета выразил уверенность в том, что Игры откроют для их участников дверь в спорт высших достижений и станут незабываемым опытом в карьере. "Убежден, вы подтвердите высокий уровень белорусского спорта и достойно представите нашу страну на юношеской Олимпиаде", - отметил Виктор Лукашенко. Он пожелал юным спортсменам, которые представляют страну на престижном мультиспортивном форуме, крепкого здоровья, успехов, спортивного и олимпийского триумфа.

Белорусские спортсмены на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне будут представлены в пяти видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах, конькобежном спорте и хоккее 3х3. Главой белорусской делегации утвержден начальник отдела международных отношений НОК Беларуси Василий Юрчик.

Всего в соревнованиях участвуют 1880 спортсменов из более чем 70 стран. Они будут сражаться за медали в 16 дисциплинах: биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге.

Юношеские Олимпийские игры проводятся МОК раз в четыре года. Первые такие состязания состоялись в Инсбруке (Австрия) в 2012 году. В 2016-м представительные старты принимал норвежский Лиллехаммер. III зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне по 22 января.-0-