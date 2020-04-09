9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены готовятся к турниру по единоборствам в Минске, рассказал корреспонденту БЕЛТА один из организаторов мероприятия Константин Маханьков.

"В конце мая планируем провести закрытый турнир по единоборствам, где выступят представители бокса, грэпплинга, кикбоксинга, каратэ, боевого самбо, смешанных единоборств. Эти состязания станут отборочными для международных соревнований в октябре, - сказал Константин Маханьков. - Сейчас белорусские бойцы по плану усиленно готовятся к этому турниру. В закрытом режиме у атлетов появилось больше времени для оттачивания техники, которая нужна спортсменам высокого класса. Все атлеты находятся под медицинским контролем, в залах есть антисептик, проводится санитарная обработка".

Он отметил, что среди планируемых участников майского турнира - белорусские спортсмены Михаил и Евгений Долголевцы, которые успешно дебютировали в профессиональном боксе на международном турнире MGC: Live 2 Fight 29 февраля в Минске, титулованные кикбоксеры Максим Сподаренко и Евгений Мягков. По словам Константина Маханькова, главная задача этих состязаний - открыть новые имена и дать соревновательный опыт.

Организатор отметил, что при подготовке спортсменов смешанного стиля большое внимание уделяется грэпплингу. "Это основа. Если бойцы близкого уровня, то они, как правило, оказываются в партере, а там уже в победе ключевую роль играет борьба. Мы активно взаимодействуем с Белорусской федерацией грэпплинга, чтобы лучше изучить данную дисциплину", - добавил он.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не предполагает нанесение ударов и применение оружия.-0-