Белорусские спортсмены к ОИ в Токио по отдельным видам спорта смогут готовиться на приморских базах РФ

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть договоренность по использованию российских баз на Дальнем Востоке для подготовки белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио по отдельным видам спорта. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов на торжественном мероприятии во Дворце Республики, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Много совместных мероприятий есть в большом спорте. Это и совместные сборы, что очень важно для спортсменов. Мы знаем силу россиян, поэтому нам такие спарринг-партнеры, конечно, очень важны. Но не только - в целом партнеры в спорте. Сотрудничают наши спортивные вузы", - сказал Вячеслав Дурнов.

Он обратил внимание, что российские спортсмены с удовольствием и регулярно используют белорусские базы, такие как Стайки, Ратомка, Раубичи, для совместных тренировок. Хотя пандемия внесла свои коррективы, но сейчас темпы уже наращиваются.

В свою очередь есть договоренность по использованию российских баз на Дальнем Востоке для подготовки белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио. "Есть планы у федерации бокса, федерации легкой атлетики - использовать приморские базы. Модели подготовки у всех разные, не для всех видов спорта там есть подходящие базы", - сказал Вячеслав Дурнов.

На уровне министерств спорта и туризма есть совместные проекты. С 2003 года проводится спартакиада Союзного государства среди детей и молодежи. В этом году она планируется с участием ребят из Орши, Гомеля, Смоленска и Волгограда, но будет перенесена на более поздние сроки - на осень.

Развивается и взаимодействие в сфере туризма, действуют привлекательные трансграничные маршруты, в том числе патриотические.

"Мы работаем в одной связке во всех международных спортивных структурах. И видим, что практически одинаковые подходы - и к российской стороне, и к белорусской. Нам надо доказывать спортивными результатами свое превосходство, что мы и будем стараться делать", - добавил Вячеслав Дурнов.-0-