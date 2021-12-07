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Спорт
07 декабря 2021, 17:28

Белорусские спортсмены на Играх-2022 разместятся в трех олимпийских деревнях

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XXIV Играх в Пекине белорусские спортсмены будут размещены в трех олимпийских деревнях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Первая группа будет жить в Пекине, где пройдут соревнования конькобежцев, фигуристов и представителей шорт-трека. Другая часть спортсменов разместится в Чжанцзякоу, где будут соревноваться представители лыжных дисциплин и биатлона. Местом расположения третьей группы станет Яньцин, где пройдет турнир горнолыжников.

Площадь жилого объекта в деревни в Пекине - 330 тыс. кв.м. Участники разместятся в 20 современных жилых корпусах. Комнаты оборудованы современными системами отопления и кондиционирования, которыми можно будет управлять со смартфона. Олимпийской деревне в ближайшее время предстоит пройти проверку качества инфраструктуры и протестировать меры по борьбе с коронавирусом. Аналогичные комплексы, но менее масштабные, расположены в кластерах Яньцин и Чжанцзякоу.

Оргкомитет "Пекин-2022" уже сообщал о высокой готовности объектов, а также выпустил видео Олимпийской деревни, где будут проживать спортсмены.

Официально Олимпийская деревня откроется 27 января 2022 года. Эстафета олимпийского огня начнется 2 февраля.

Всего в главных стартах четырехлетия в феврале будущего года планируется участие около 30 белорусских атлетов. Квалификационные турниры в рамках этапов Кубка мира и чемпионатов Европы продолжаются и завершатся в конце января 2022-го.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.-0-

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