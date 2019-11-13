Белорусские спортсмены на Олимпиаду в Токио могут завоевать около 100 лицензий

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены к Олимпийским играм в Токио могут завоевать около 100 лицензий. Такой прогноз озвучил сегодня министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на заседании оргкомитета по обеспечению подготовки и участия белорусских спортсменов в XXXII летних Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко обратил внимание, что до начала соревнований осталось чуть больше восьми месяцев. Со стороны государства, по его словам, приняты все необходимые меры для обеспечения надлежащей подготовки к предстоящим состязаниям.

Игорь Петришенко

В настоящее время завершается третий этап подготовки белорусских спортсменов, главной задачей которого является завоевание ими права участия в играх и моделирование соревновательной деятельности в условиях, приближенных к соревнованиям. В соответствии с прогнозом по программе подготовки планировался отбор к Олимпиаде 2020 года более 300 спортсменов в 124 дисциплинах по 30 видам спорта.

По состоянию на 6 ноября, олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 63 белорусских спортсмена в 51 дисциплине по 13 видам спорта. В их числе борьба, велоспорт, гимнастика, гребля, легкая атлетика, плавание, парусный спорт. Отбор по некоторым видам спорта продолжится до конца июня 2020 года.

"Полагаем, что к завершению олимпийского отборочного периода реально можно рассчитывать на завоевание порядка 100 олимпийских лицензий, - считает Сергей Ковальчук. - Анализ выступлений команд по летним видам спорта в последних двух олимпийских циклах свидетельствует о том, что традиционно результативными для Беларуси являются гребля на байдарках и каноэ, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, борьба".

На сегодня возможность отобраться в Токио, по словам министра, сохраняют мужская гандбольная сборная, женская баскетбольная сборная (3х3) и женская команда по пляжному волейболу. Вместе с тем не приходится рассчитывать на высокие медальные перспективны белорусских спортсменов в бадминтоне, синхронном плавании, конном спорте, таэквондо.

Сергей Ковальчук убежден, что только совместная работа Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, федераций по видам спорта, областных и Минского городского исполнительных комитетов позволит успешно решить все задачи по обеспечению подготовки участия белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх.

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Во время заседания оргкомитета были рассмотрены вопросы подготовки спортсменов-кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио, существующие проблемные вопросы, оснащенность команд необходимым инвентарем, экипировкой, медицинским оборудованием, а также средствами восстановления, вопросы антидопингового контроля спортсменов.-0-

Фото Оксаны Манчук