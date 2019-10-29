Белорусские спортсмены настроены порадовать болельщиков на минском этапе КМ по велоспорту на треке - Цилинская

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены настроены порадовать болельщиков высокими результатами на минском этапе Кубка мира по велоспорту на треке, заявила сегодня на пресс- конференции председатель Белорусской федерации велоспорта Наталья Цилинская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы намерены порадовать гостей высочайшим уровнем проведения состязаний, а спортсмены болельщиков - высокими результатами. Хочется пожелать всем потрясающих эмоций от выступления нашей сборной. Очень горды тем, что нам доверили провести первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира. Это двойная ответственность, но мы справимся", - заявила Наталья Цилинская.

По словам директора этапа Кубка мира в Минске Алексея Иванова, организаторы ожидают высокий интерес со стороны болельщиков, к услугам которых будет немало различных активностей. Кроме того, у них будет возможность увидеть в действии лучших спортсменов мира, которые в нынешнем году съехались в Минск.

"Благодарим UCI за оказанное доверие. Прием состязаний такого уровня был бы невозможен без поддержки со стороны белорусского государства, которое уделяет значительное внимание развитию спорта и здорового образа жизни", - сказал Алексей Иванов.

Говоря о программе этапа, он отметил, что она построена таким образом, чтобы спортсменам было комфортно и как можно больше велосипедов приняли участие в различных дисциплинах.

С 31 октября по 3 ноября Минск примет первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В состязаниях примут участие 57 команд из 44 стран мира, которые будут бороться за медали и рейтинговые очки к Играм-2020. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон и гонка по очкам.-0-