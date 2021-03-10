Белорусские спортсмены не квалифицировались в финал ЧМ по лыжной акробатике в Казахстане

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты не квалифицировались в финал чемпионата мира по лыжной акробатике, который проходит в Чимбулаке (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские лыжные акробаты не смогли попасть в решающую стадию турнира. Макар Митрофанов за прыжок с коэффициентом 3,8 получил 104,88 балла. Максим Густик завершил состязания с оценкой 100,84 балла, Павел Дик - 110,18.
Лидерскую тройку во втором потоке составили россиянин Илья Буров - 122,17 балла, американец Кристофер Лиллис - 120,36, украинец Александр Абраменко - 116,82. В первом потоке лидировал швейцарец Ной Рот - 121,68 балла, второе место у Павла Кротова из России - 121,24. Третье место в промежуточном протоколе у швейцарца Пирмина Вернера - 121,24 балла.-0-