Белорусские спортсмены обеспечены всем необходимым на базе в Раубичах - Гагиев

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены обеспечены всем необходимым на базе в Раубичах. Об этом журналистам рассказал сегодня директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" Александр Гагиев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас "Раубичи" разбиты на несколько зон. Спортсмены, прибывшие из-за границы, с другими атлетами не пересекаются. Они живут, тренируются и питаются отдельно. Еда доставляется в контейнерах, - сказал Александр Гагиев. - Наши спортсмены обеспечены всем необходимым и планово готовятся, выполняя объемы необходимых нагрузок". Он отметил, что в "Раубичах" на изоляции находятся представители 6 видов спорта.

По словам Александра Гагиева, некоторые спортсмены с удивлением открыли для себя "Раубичи" с новой стороны. Они не думали, что там созданы такие прекрасные условия для проживания и учебно-тренировочных занятий. "К примеру, велосипедисты заявили, что съездят домой в отпуск, а затем будут планировать сбор в Раубичах", - добавил Александр Гагиев.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями: спортивно-оздоровительная база "Крыжовка", база отдыха "Галактика", а также два центра олимпийской подготовки - в Раубичах и Заславле.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-