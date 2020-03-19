Белорусские спортсмены планово готовятся к Олимпиаде в Токио - Ковальчук

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены в настоящее время планово готовятся к Олимпийским играм 2020 года в Токио, сообщил сегодня журналистам министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение по отмене Олимпиады в Токио не принято. Белорусские спортсмены ведут плановую подготовку к участию в Играх, как и спортсмены других стран", - сказал Сергей Ковальчук.

По его информации, 404 белорусских спортсмена находятся за рубежом. Постепенно они будут возвращаться с учебно-тренировочных сборов на родину. По приезду домой все атлеты проходят через рекомендованные Минздравом мероприятия.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио запланированы с 24 июля по 9 августа. Церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2020 прошла сегодня в Греции на Панафинейском стадионе, где в 1896 году состоялись первые в новейшей истории Олимпийские игры. В связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса COVID-19 праздник прошел в скромной обстановке без гостей, зрителей и большого количества журналистов.-0-