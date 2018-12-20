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Белорусские спортсмены покажут достойный результат на ралли "Дакар-2019" - Вязович

Спорт 20.12.2018 | 16:49
Сергей Вязович
Сергей Вязович

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" покажут достойный результат на престижном ралли-рейде "Дакар-2019". Об этом сегодня заявил журналистам во время презентации нового белорусского капотника от Минского автомобильного завода руководитель команды Сергей Вязович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Спортсмены к гонке подошли в хорошей физической форме. Недавно вернулись с тренировки из пустыни Лива, которая находится в Объединенных Арабских Эмиратах. К пескам мы готовы. Никто из команды не имеет противопоказаний по здоровью, нет травм. Думаю, мы сможем побороться за места на пьедестале и в этом году", - рассказал Сергей Вязович.

Белорусские спортсмены выступят тремя экипажами. Под номером 501 в пустыне Перу дистанцию преодолевать будут лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович (пилот), Павел Гаранин (штурман), Андрей Жигулин (механик). Автомобиль с номером 511 представят Алексей Вишневский (пилот), Максим Новиков (штурман), Андрей Неверович (механик). В экипаж под номер 519 вошли Александр Василевский (пилот), Дмитрий Вихренко (штурман) и Антон Запорощенко (механик).

Лучшим результатом для белорусской команды является выступление на прошлогоднем ралли "Дакар-2018". Тогда экипаж Сергея Вязовича показал второй результат в общем зачете гонки. Кроме того, "МАЗ-СПОРТавто" стала единственной командой, дошедшей до финиша в полном составе.

Ралли-рейд "Дакар-2019" стартует 6 января в Лиме, а завершится там же через 11 дней. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через огромные дюны и другие песчаные препятствия. В то же время, в отличие от предыдущих лет, экипажи не столкнутся с высокогорьем.-0-

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