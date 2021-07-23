23 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Игр в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Очередность выхода команд на дорожки стадиона определялась согласно японскому алфавиту. Открыли шествие олимпийцы Греции. За ними вышла команда беженцев. Белорусы проследовали за командой Венесуэлы. Напомним, что в Токио выступят 108 представителей нашей страны в 20 видах спорта. В роли знаменосцев выступили представительница стрельбы из лука Анна Марусова и пловец Никита Цмыг. Следующими вышли спортсмены из Белиза.

Замкнула парад многочисленная японская олимпийская дружина. По данным организаторов, в параде принимали участие более 6 тыс. атлетов и тренеров, 900 представителей СМИ и 1500 сотрудников телевидения.-0-

Фото Андрея Покумейко