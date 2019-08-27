Белорусские спортсмены пробились в четвертьфиналы ЧМ мира по академической гребле

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены продолжают борьбу за медали и олимпийские лицензии на чемпионате мира по академической гребле в Линце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальных заездах выступят чемпионки Европы Елена Фурман и Анастасия Янина, которые быстрее всех преодолели классическую двухкилометровую дистанцию своего предварительного заезда на двойке парной легкого веса. Со второго места в своем одиночном заезде в 1/4 финала вышел Филипп Пауков. С третьих мест в четвертьфинал квалифицировались Денис Мигаль и Станислав Щербаченя на двойке парной и Сергей Володько с Дмитрием Фурманом, выступающие в состязаниях двоек распашных. Через утешительный заезд продолжат борьбу за награды женская двойка парная Кристина Староселец и Татьяна Климович.

Потерял шанс на медали и олимпийские лицензии экипаж мужской четверки распашной (Николай Шарлап, Денис Суровец, Дмитрий Выберанец, Вадим Лялин).

Награды чемпионата мира будут разыграны в 29 классах судов, в 14 из которых станут известны обладатели олимпийских лицензий. Всего в 49-м мировом первенстве по академической гребле выступят около 2 тыс. спортсменов из 80 стран. Планетарный форум финиширует 1 сентября.-0-