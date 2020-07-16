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16 июля 2020, 17:02

Белорусские спортсмены рассчитывают завоевать 4 олимпийские лицензии в состязаниях по прыжкам в воду

Фото из архива
Фото из архива
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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная команда по прыжкам в воду рассчитывает завоевать четыре олимпийские лицензии на Игры в Токио. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный тренер дружины Владимир Ткачев.

"В состав национальной команды входят Алена Хомулькина, Никита Ткачев, Артем Боровский и Юрий Новрозов. Считаю, что им по силам завоевать четыре лицензии, которые будут разыграны по итогам февральского Кубка мира в Токио, который пройдет в олимпийском бассейне. Спортсмены, у которых была такая необходимость, изменили свои программы, сделав их более сложными. Сейчас претенденты на участие в Играх находятся в отпуске, из которого выйдут в начале августа и продолжат подготовку. Первыми соревнованиями для них станет Кубок Беларуси в ноябре 2020 года", - сказал Владимир Ткачев.

Первым этапом отбора для прыгунов стал чемпионат мира в Кванджу в 2019 году, где было разыграно 12 квот в индивидуальных соревнованиях и по 3 лицензии в синхронных прыжках. Белорусы в Республике Корея выступили неудачно, оставшись без пропусков на главные старты четырехлетия.

Квалификационные соревнования к XXXII летним Олимпийским играм продлятся до 29 июня 2021 года. Окончательные списки от команд будут приниматься до 5 июля 2021 года. Прыжки в воду стали одним из видов спорта, в котором отборочный процесс продолжается согласно первоначальным планам, при этом его период продлен.

В соревнованиях по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх в столице Японии по результатам квалификации смогут принять участие 136 спортсменов (68 мужчин и 68 женщин), которые будут соревноваться за 8 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена двумя спортсменами в индивидуальных прыжках и по одному дуэту в синхронных прыжках.

XXXII Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Главные старты четырехлетия пройдут с 23 июля по 8 августа.-0-

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