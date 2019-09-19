Белорусские спортсмены узнали соперников на ЧМ по вольной борьбе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены, вступающие в спор за медали во второй день чемпионата мира по вольной борьбе в Нур-Султане, узнали своих соперников по предварительной стадии соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Завтра в борьбу за медали и олимпийские лицензии вступят представители весовых категорий 74 и 125 кг, входящих в программу главных стартов четырехлетия. Беларусь в них представят Азамат Нуриков и Виталий Песняк соответственно. Конкурентом Азамата Нурикова в первой схватке будет атлет из Германии Йоханн Кристоф Стейнфорт. Виталий Песняк сразится с Джамаладдином Магомедовым из Азербайджана.

В неолимпийских весах за награды чемпионата мира сразятся белорусы Андрей Карпач (70 кг) и Иван Янковский (92 кг). Им будут противостоять российские спортсмены. Андрей Карпач сразится с Давидом Баевым, Иван Янковский - с Алиханом Джабраиловым.

Сегодня в вечерней части программы чемпионата мира в Казахстане стали известны медалистки в женской борьбе. В категории 57 кг, где бронзу и лицензию на Игры-2020 выиграла Ирина Курочкина, победу праздновала японка Рисако Каваи, оставившая с серебром Нинин Рон из Китая. Также бронзовая медаль на счету нигерийки Одунайо Адекуройе.

В финале еще одной олимпийской категории (76 кг) американка Аделин Грей не оставила шансов японке Хирое Минагава-Судзуки. Бронзовые награды у эстонки Эпп Мае и титулованной немки Алины Роттен-Фокккен. Белоруска Василиса Марзалюк уступила в первой схватке бразильянке Алине да Сильва Ферейро.

В неолимпийском весе 59 кг золото завоевала канадка Линда Мораис. Проигрывая по ходу встречи, она смогла победить россиянку Любовь Овчарову, которой в итоге досталось серебро. Бронзу разделили Шоовдор Баатаржав из Монголии и китаянка Синру Пеи. Белоруска Екатерина Гончар на пьедестал попасть не смогла.

В весе 65 кг, который также носит неолимпийский статус, первенствовала россиянка Инна Тражукова. Украинка Ирина Коляденко выиграла серебро. Бронзовые награды у Элис Маноловой из Азербайджана и китаянки Сяокиан Ван.-0-