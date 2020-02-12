Белорусские спортсмены в 2019 году завоевали 843 медали на крупных международных турнирах

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены на II Европейских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы в 2019 году завоевали 843 медали, в том числе 248 золотых, 277 серебряных и 318 бронзовых, из них в олимпийских видах спорта - 359. Такие цифры привел сегодня министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на итоговой коллегии спортивного ведомства в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Более половины перечисленных наград на счету молодежного, юниорского и юношеского составов.

Главным стартом 2019 года были II Европейские игры в Минске. Белорусские атлеты стали обладателями 68 наград, из которых 23 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых. Такая результативность позволила им занять второе место в неофициальном медальном зачете.

На чемпионатах мира завоевано 109 медалей, в том числе в олимпийских видах спорта - 30, в дисциплинах программы Олимпийских игр - 10, из них в летних - 9.

В 2015 году (аналогичном по олимпийскому циклу) было завоевано 13 медалей, в 2018 году - пять.

На чемпионатах Европы завоевано 125 наград, в том числе в олимпийских видах спорта - 46, в олимпийских дисциплинах - 19. В 2018 году в дисциплинах олимпийской программы белорусские спортсмены завоевали 20 медалей.-0-

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