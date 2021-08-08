Белорусские спортсмены в Токио завоевали меньше всего медалей на летних ОИ

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская сборная Беларуси заняла 45-е место в медальном зачете токийских Игр. В активе белорусских спортсменов всего семь наград, это худший результат на летних Играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На XXXII летней Олимпиаде обладателем единственной золотой медали в белорусской команде стал Иван Литвинович, который выиграл состязания в прыжках на батуте. Он повторил успех Владислава Гончарова, который был лучшим в этом виде на Играх в Рио-2016. Серебряные медали завоевали борцы Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов, а также экипаж байдарки-четверки - Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок. С олимпийской бронзой возвращаются домой Алина Горносько (художественная гимнастика), Ванесса Колодинская (женская борьба) и Максим Недосеков (легкая атлетика, прыжки в высоту). Пять лет назад в Рио-де-Жанейро белорусские атлеты завоевали 9 олимпийских медалей (1, 4, 4). Самой успешной была Олимпиада-2008 в Пекине, на которой белорусская команда завоевала 14 медалей (3, 4, 7). Всего за семь летних ОИ, на которых белорусы выступали отдельной командой, завоевано 85 наград (13, 30, 42). В столице Японии Беларусь представляли 108 атлетов, которые выступили в 20 видах спорта.

Лучшими в медальном зачете в Токио стали американские спортсмены, которые в последний день соревнований сумели обойти китайских атлетов, лидировавших с начала Игр. Всего в активе команды США 113 наград (39, 41, 33). На второй позиции в медальном зачете Китай - 88 (38, 32, 18), третье место у хозяев Игр атлетов Японии - 58 (27, 14, 17). На четвертой строке списка Великобритания - 65 (22, 21, 22), замкнули пятерку лидеров россияне - 71 (20, 28, 23).

Всего на олимпийский пьедестал в Токио поднимались представители 93 команд из 206 участвовавших в Играх. Было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

В 14.00 на Национальном олимпийском стадионе японской столицы начнется торжественная церемония закрытия Игр и Токио передаст эстафету Парижу, который в 2024 году примет следующую летнюю Олимпиаду.-0-