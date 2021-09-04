Белорусские спортсмены выиграли 11 наград во второй день Игр стран СНГ в Казани

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли 11 наград различного достоинства во второй день Игр стран СНГ в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряными медалями копилку белорусской дружины пополнили представительницы женской борьбы: Анна Вагер (57 кг) Алина Максимова (65 кг), Анастасия Зименкова (72 кг) и Анна Маслакова (76 кг). Еще одно серебро на счету борца вольного стиля Давуда Ализалова (74 кг). Кроме того, бронзовые медали завоевали Анна Садченко (68 кг) в состязаниях девушек и Аркадий Погосян (92 кг) в турнире по вольной борьбе.

Наряду с представителями отечественной школы спортивной борьбы, весомый вклад в успехи белорусской дружины внесли боксеры. Они стали обладателями четырех бронзовых медалей. Призерами представительного турнира в столице Татарстана в стартах парней стали Кирилл Дугарь (80 кг) и Денис Мацулев (свыше 80 кг). В соревнованиях девушек место на третьей ступени пьедестала за собой оставили Алина Кордюшова (57 кг) и Анна Середа (63 кг).

В медальном зачете белорусская команда сохраняет место в тройке сильнейших с двумя золотыми, шестью серебряными и шестью бронзовыми наградами. Лидируют россияне (21-6-6). Второе место у команды Азербайджана (6-4-11). -0-