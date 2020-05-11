Белорусские спортсмены выиграли 5 медалей на международном онлайн-турнире по шашкам

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на международном онлайн-турнире Кубок Победы по шашкам-64, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

Состязания прошли 9-10 мая на платформе playok.com. Золотые медали завоевали белорусы Дарья Никифорова и Алексей Павлюченко. Серебряные награды в копилку белорусской команды принесли Марат Лев и Юлия Швед. На третьей строке итогового протокола расположился их товарищ по команде Илья Астафьев.

Соревнования собрали 540 спортсменов из 24 стран.-0-