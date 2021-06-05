Белорусские спортсмены выиграли cеребро и бронзу на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли серебро и бронзу чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который продолжается в Познани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заезде мужских каноэ на 200 м серебро выиграл Артем Козырь, показавший в своем решающем заезде время 40,798 сек. Золото в данном виде программы на счету Хуана Морено из Испании – 40,770 сек. Бронзовая медаль на счету литовца Хенрикаса Жустаутаса – 40,960 сек.

В гонках женских байдарок двоек на 500 м Марина Литвинчук и Ольга Худенко заняли третье место с результатом 1 мин. 45,450 сек. Впереди белорусок финишировали венгерки Данута Козак и Дора Бодоньи – 1 мин. 44,175 сек., серебро у Каролины Найя и Анны Пулавской из Польши – 1 мин. 45,420 сек.

Накануне белорусы Павел Медведев, Илья Федоренко, Кирилл Никитин и Виталий Белько выиграли золото в гонках байдарок-четверок на дистанции 1000 м, а каноистка Елена Ноздрева выиграла бронзу в стартах на 500 м.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ – заключительный крупный международный старт в данном виде спорта перед Олимпийскими играми в Токио.-0-