Белорусские спортсмены выиграли четыре награды на юниорском ЧМ по борьбе в Уфе

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли четыре награды различного достоинства на завершившемся в Уфе юниорском чемпионате мира по борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.Золотые медали на счету представительницы женской борьбы Алеси Гетмановой (55 кг) и борца греко-римского стиля Павла Глинчука (97 кг).Алеся Гетманова одержала победы над индийский спортсменкой Сито Сито - 10:0, турчанкой Мельдой Дернекчи - 4:2 и Калмирой Билимбек кызы из Кыргызстана - 7:6.Павел Глинчук на пути к вершине пьедестала буквально смел своих оппонентов: хорвата Винко Продановича (10:0), норвежца Маркуса Уоррена (4:0), Нариндера Чеема из Индии (4:0), иранца Мортеза Расула Алгоси (10:1) и россиянина Алексея Милешина (11:0).Еще две медали выиграли также представительницы женской борьбы. Серебро на счету Арины Мартыновой (59 кг), а бронза - Ксении Дибук (76 кг).-0-