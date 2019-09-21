Белорусские спортсмены выступят на ЧМ по велоспорту на шоссе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выступят на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который в четвертый раз будет принимать Великобритания. Состязания пройдут в Харрогейте и других районах графства Йоркшир, включая Рипон, Норталлертон, Ричмонд, Донкастер, Брадфорд и Лидс, 22-29 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужских гонках Беларусь, согласно квотам, представят Василий Кириенко и Александр Рябушенко. В женских стартах выступят Алена Омелюсик, Татьяна Шаракова и Анастасия Колесова. Среди спортсменов, выступающих в возрастной категории U-23, постарается проявить себя Егор Шпаковский.

Первым видом программы планетарного первенства, стартующего 22 сентября, станет смешанная командная гонка на 28 км. Завершится соревновательная программа чемпионата мужской групповой гонкой 29 сентября.

В рамках ЧМ пройдут шоссейные групповые гонки, индивидуальные и командные гонки на время с раздельным стартом среди мужской и женской элиты, состязания мужчин в возрасте до 23 лет, а также юниоров и юниорок в возрасте до 19 лет.

Спортсмены, выступающие на чемпионате мира, представляют национальные сборные своих стран, за исключением командных гонок.-0-