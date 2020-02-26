Белорусские спортсмены выступят на ЧМ по велоспорту на треке в Берлине

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по велоспорту на треке, который стартовал сегодня в Берлине, Беларусь представят 14 спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях женщин выступят Татьяна Шаракова, Инна и Каролина Савенко, Оксана Соловьева и Полина Пивоварова.

Состав мужской команды таков: Евгений Ахраменко, Александр Глова, Евгений Королек, Владислав Новик, Роман Романов, Михаил Шеметов, Гордей Тищенко, Роман Тишков и Артем Зайцев.

На ЧМ по велоспорту на треке, который продлится с 26 февраля по 1 марта, будут разыграны 19 комплектов наград - 10 в состязаниях мужчин и 9 среди женщин. На них претендуют более 600 участников из 45 стран.-0-