Белорусские спортсмены завоевали 20 медалей на ЧЕ по муай-тай в Минске

Во время соревнований

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 20 наград (5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых) на чемпионате Европы по муай-тай, который прошел в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотые награды домашнего континентального форума завоевали белорусы Николай Сведомский (весовая категория 57 кг), Даниил Ермоленко (60 кг), Максим Петкевич (63,5 кг), Андрей Кулебин (71 кг) и Дмитрий Валент (86 кг).

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Никита Мирончик (51 кг), Сагиф Гасанов (54 кг), Дмитрий Варец (67 кг), Никита Шостак (81 кг), Анастасия Калашникова (48 кг), Дарья Белькова (60 кг), Мария Валент (63,5 кг) и Мария Белуш (75 кг).

Бронзовые медали на счету Виталия Гуркова (75 кг), Андрея Герасимчука (свыше 91 кг), Светланы Специан (45 кг), Людмилы Числовой (51 кг), Александры Ситниковой (67 кг), Варвары Даниловой (71 кг) и Дианы Емельяновой (свыше 75 кг).

В соревнованиях приняли участие более 520 спортсменов из 26 стран.-0-