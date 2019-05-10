Белорусские спортсмены завоевали 31 медаль на ЧМ по воздушной акробатике в Москве

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 31 медаль на первом чемпионате мира по воздушной акробатике, который прошел в Москве, сообщила БЕЛТА главный тренер команды Ирина Чимбур.

Турнир проходил в номинациях "Спорт" и "Артистик" в дисциплинах "воздушные полотна", "воздушное кольцо", "спортивный пилон", "упражнения на ремнях", "куб и оригинальные виды".

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из стран Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Финляндии, Италии, Польши, Эстонии, Канады и других государств. Белорусская сборная участвовала впервые.

Белорусскую команду представили на чемпионате 28 спортсменов из Гродно, Минска и Калинковичей. Сборная формировалась по результатам международных соревнований, которые состоялись ранее в Минске.

Воздушная акробатика - новый вид спорта в Беларуси. Развитием этого направления занимаются Sport Action (Гродно), народный эстрадно-цирковой ансамбль "Романтики" ДК МАЗ (Минск) и фитнес-студия "Марс" из Калинковичей.-0-