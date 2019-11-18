Белорусские спортсмены завоевали 4 награды на ЧМ по панкратиону в Риме

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали четыре медали на чемпионате мира по панкратиону, который прошел в Риме, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств Александр Абдулхаков.

Беларусь на престижном турнире представляли семь спортсменов. Александр Абдулхаков отметил, что тренерский штаб сделал ставку на молодых и перспективных атлетов, среди которых были и дебютанты соревнований такого высокого уровня.

Среди кадетов в разделе "лайт контакт" серебряную награду завоевал белорус Иван Кулак в весовой категории до 75 кг. Его товарищ по команде юниор Максим Бачило (84 кг) принес в копилку сборной Беларуси серебряную и бронзовую медали. Андрей Жуковский (91 кг) стал третьим.

В Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств считают, что белорусские атлеты продемонстрировали свои лучшие качества на чемпионате мира и получили важный опыт соревнований международного уровня.

В мировом форуме приняли участие спортсмены, выступающие в профессиональных смешанных единоборствах и имеющие серьезные достижения. В их числе были казахстанец Даурен Ермеков, боец из Украины Кирилл Горобец.-0-