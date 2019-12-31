Белорусские спортсмены завоевали 846 медалей на крупных международных турнирах в 2019 году

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году белорусские спортсмены завоевали 846 медалей на крупных международных турнирах - чемпионатах и Кубках мира и Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.

Среди завоеванных наград 250 золотых, 278 серебряных и 318 бронзовых. В дисциплинах программы Олимпийских игр в копилке белорусских атлетов 10 медалей, из которых три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Чемпионами планеты в олимпийских видах в 2019 году стали фристайлистка Александра Романовская, Ольга Силкина (современное пятиборье) и дуэт байдарки-двойки Марина Литвинчук / Ольга Худенко. На чемпионатах Европы белорусы в олимпийских видах спорта завоевали 46 наград (10, 20, 16).

К главному старту следующего года - XXXII летним Олимпийским играм в Токио - подготовку ведут 278 белорусских атлетов по 28 видам спорта. Сейчас у белорусов 66 олимпийских лицензий в 14 видах спорта. Отбор на токийские Игры в некоторых дисциплинах завершится в июне 2020 года. Олимпиада в японской столице пройдет с 24 июля по 9 августа.-0-