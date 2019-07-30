Белорусские спортсмены завоевали две награды на ЧМ по шашкам-100 в Риге

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали две награды на чемпионате мира по шашкам-100 в блице в Риге (Латвия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

В командном зачете, где учитывались результаты трех лучших игроков по итогам индивидуального турнира, женская сборная Беларуси в составе Ольги Федорович, Виктории Белой и Яны Якубович стала серебряным призером. Первое место заняли спортсменки из России, на третьей позиции - украинки.

На третью ступень пьедестала почета поднялась также белорусская мужская команда, в которую вошли Евгений Ватутин, Владислав Валюк и Алексей Куница.

Золотая награда досталась команде Нидерландов, серебряная медаль - России.-0-