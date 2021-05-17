Белорусские спортсмены завоевали пять наград на этапе Кубка наций по велотреку в Гонконге

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гонконге завершился этап Кубка наций по велоспорту на треке. По итогам турнира белорусские гонщики завоевали пять наград, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Золотые медали в активе Татьяны Шараковой и Евгения Королька в скретче и Анны Терех, которая отличилась в индивидуальной гонке преследования.

Серебро для белорусской команды завоевал Евгений Королек в дисциплине омниум. Бронзовая награда в индивидуальной гонке преследования у Инны Савенко.

Последний этап Кубка наций этого сезона пройдет в Кали (Колумбия) с 3 по 6 июня 2021 года.

Перед Играми в Токио Минск 23-27 июня примет чемпионат Европы по велоспорту на треке, на котором планируют выступить все сильнейшие гонщики.-0-