Белорусские спортсмены завоевали золотые награды на Кубке наций по велотреку

Фото НОК Беларуси
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татьяна Шаракова и Евгений Королек завоевали золотые награды на Кубке наций по велотреку в Гонконге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
В женском скретче Татьяна Шаракова взошла на верхнюю ступень пьедестала почета, опередив Юми Кадзихару из Японии и испанку Таню Кальво Барберо.
Евгений Королек занял первое место в мужском скретче. Вторым стал Мориц Малхарек (Германия), японец Кадзусиге Кубоки - бронзовый призер.
Кубок наций по велоспорту на треке завершится 16 мая.
Перед Играми в Токио Минск с 23 по 27 июня примет чемпионат Европы по велоспорту на треке, на котором планируют выступить все сильнейшие гонщики.