Белорусские спринтеры и барьеристы проведут 12 июня контрольную тренировку в Минске

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спринтеры и барьеристы проведут 12 июня контрольную тренировку на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В программе контрольной тренировки дистанции 100 м, 100 и 110 м с барьерами, 150 и 300 м. Участие в ней примут Кристина Тимановская, Эльвира Герман, Виталий и Светлана Парахонько, Руслана Рашкован, Станислав Дорогокупец, Максим Граборенко, Максим Богдан, Юрий Заболотный, Александр Василевский и другие известные атлеты страны.

Тренировка будет проводиться под стартовый выстрел, результаты зафиксируют электронным хронометражем.

Соревнования по метанию копья также пройдут 12 июня, их онлайн-трансляция начнется в 18.00. Спортсмены выйдут в сектора областного спорткомплекса "Брестский" и РЦОП "Стайки".

За выступлениями спортсменов можно будет наблюдать на YouTube-канале БФЛА AthleticsBY.

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