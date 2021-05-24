Белорусские стрелки успешно стартовали на ЧЕ в Хорватии

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены успешно стартовали на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Осиеке (Хорватия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
На старте турнира, который продолжится до 6 июня, белорусы завоевали две золотые, три серебряные и бронзовую медали.
В командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета среди юниоров Иван Казак, Владислав Демеш и Никита Каваленок заняли первое место.
Еще одну золотую медаль в копилку нашей команды принес юниорский дуэт Александры Петровой и Владислава Демеша в стрельбе из пневматического пистолета. Второе место заняли соперники из Италии, а третьими стали белорусы Василиса Наумова и Иван Казак.
Василиса Наумова и Иван Казак также стали обладателями серебра в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м в индивидуальном турнире.-0-