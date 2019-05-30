Белорусские стрелки завоевали бронзу этапа Кубка мира в Мюнхене

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Мария Мартынова и Илья Чергейко завоевали бронзовую награду этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров в миксте наш дуэт в квалификации показал четвертый результат, что позволило ему поспорить за бронзовые награды с австрийцами Оливией Хофманн и Александром Шмирлом. Мария Мартынова и Илья Чергейко оказались более точными в заключительных сериях выстрелов, опередив соперников в итоговом протоколе.

Первое место заняли стрелки из Индии Анджум Мудгил и Синг Дивянш Панвар, второе место у их соотечественников Апурви Чанделы и Дипака Кумара.

Этап Кубка мира в Мюнхене являлся лицензионным к летним Олимпийским играм в Токио. Белорусским атлетам на завершившемся старте путевки на главные старты четырехлетия завоевать не удалось, но команда под руководством Игоря Басинского проверила свои возможности перед участием в II Европейских играх.

В июне текущего года в стрелковом тире имени маршала Тимошенко c 22 по 28 июня 208 спортсменов разыграют 13 комплектов медалей.

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