Белорусские стрелки завоевали две серебряные награды на юниорском ЧЕ в Хорватии

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты отметились двумя серебряными медалями на юниорском чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который завершился в хорватском Осиеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель белорусской сборной Абдул-Азиз Курди, стреляя из пневматического пистолета на 10 м, поднялся на вторую ступень пьедестала почета. В этой же дисциплине в командных состязаниях Абдул-Азиз Курди, Владислав Демеш и Евгений Ломашевич также отметились серебряной медалью.

На взрослом чемпионате Европы в Хорватии среди белорусов лучший результат показала Виктория Чайка, которая расположилась на шестой позиции итогового протокола в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Состязания по пулевой и стендовой стрельбе пройдут на II Европейских играх с 22 по 28 июня. В пулевой стрельбе 208 спортсменов разыграют 13 комплектов медалей. Мастера стендовой стрельбы (122 атлета) поведут борьбу за шесть медальных комплектов. Победители в олимпийских видах программы получат путевку на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).-0-