Белорусские таэквондисты выиграли 4 награды на юниорском чемпионате Европы

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таэквондисты выиграли четыре награды на юниорском чемпионате Европы, который завершился в Сараево (Босния и Герцеговина), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наибольшего успеха на континентальном форуме в данной возрастной группе добился Максим Бондаревич, выступавший в весовой категории 59 кг. Он стал серебряным призером турнира.
Также на счету белорусской команды три бронзовые медали. Их завоевали Кирилл Дударев (68 кг), Виталий Лазута (63 кг) и Валерия Смычкова (52 кг).
Такие показатели позволили белорусам занять 13-е место в медальном зачете состязаний. Первую тройку сильнейших по качеству завоеванных наград составили юниоры из России - 9 медалей (7-1-1), Хорватии - 5 (3-0-2) и Турции - 8 (2-2-4).
В соревнованиях участвовали спортсмены в возрасте 15-17 лет из 46 стран. -0-