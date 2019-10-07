Белорусские таэквондисты завоевали пять медалей на ЧЕ WT среди юниоров и кадетов в Испании

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали пять наград на чемпионате Европы по таэквондо WT среди юниоров и кадетов, который прошел в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучший результат среди белорусских юниоров показал Артем Плонис (весовая категория свыше 78 кг), который в финальном поединке уступил россиянину Михаилу Подузову и занял второе место. Бронзовые медали завоевали испанец Андреу Перез и россиянин Александр Пряжников.

На третью ступень пьедестала почета континентального юниорского форума поднималась белоруска Наталья Ивлева (68 кг).

Среди белорусских кадетов золотую награду завоевала Виталия Лазута (55 кг). Бронзовыми призерами стали Евгений Швед (33 кг) и Александр Козлов (37 кг).

Участие в чемпионате Европы по таэквондо WT среди юниоров и кадетов приняли участие более 500 спортсменов.-0-