Белорусские тайбоксеры заняли 4-е место в медальном зачете на юниорском ЧМ в Турции

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты заняли четвертое место в медальном зачете на чемпионате мира среди юниоров по таиландскому боксу, который проводился с 30 сентября по 6 октября в Анталье (Турция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские спортсмены завоевали 21 медаль: 8 золотых, 3 серебряных и 10 бронзовых. На первой строке расположились спортсмены из России - 66 наград (28 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых), на второй позиции - турецкие атлеты, которые принесли своей сборной 85 медалей (22 золотые, 37 серебряных и 26 бронзовых). Замкнула тройку сильнейших команда Таиланда - 16 наград (10 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых).

Турнир в Турции собрал 1,2 тыс. участников из 80 стран.-0-