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05 декабря 2021, 18:57

Белорусские танцоры выиграли бронзу молодежного ЧЕ в Минске

Фото из архива
Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские танцоры Никита Буель и Мария Моисеева выиграли бронзу молодежного чемпионата Европы. Турнир проходил в столичном Дворце спорта по программе 10 танцев европейской и латиноамериканской программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Опередить представителей хозяев соревнований смогли лишь пары из России и Испании. Представители соседней страны Данила Борискин и Полина Кулакова завоевали золото континентального форума в данной возрастной группе, а дуэт с Пиренеев Марк Матеос и Стелла Акопян стали обладателями серебряных медалей.

За награды турнира спорили танцевальные пары из почти двух десятков стран. Традиционно соревнования в комбинации стандартной и латиноамериканской программ считаются одними из самых сложных среди дисциплин танцевального спорта.

Помимо континентального форума, в программе состязаний турнир “Аlliance trophy-2021”. Спортсмены всех возрастов спорят за победу в классовых и открытых категориях в различных соревновательных дисциплинах.

Организаторами мероприятия выступили Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), РОО “Белорусский альянс танцевального спорта”, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и Минский горисполком при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.-0-

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