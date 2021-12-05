Белорусские танцоры выиграли бронзу молодежного ЧЕ в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские танцоры Никита Буель и Мария Моисеева выиграли бронзу молодежного чемпионата Европы. Турнир проходил в столичном Дворце спорта по программе 10 танцев европейской и латиноамериканской программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Опередить представителей хозяев соревнований смогли лишь пары из России и Испании. Представители соседней страны Данила Борискин и Полина Кулакова завоевали золото континентального форума в данной возрастной группе, а дуэт с Пиренеев Марк Матеос и Стелла Акопян стали обладателями серебряных медалей.
За награды турнира спорили танцевальные пары из почти двух десятков стран. Традиционно соревнования в комбинации стандартной и латиноамериканской программ считаются одними из самых сложных среди дисциплин танцевального спорта.
Помимо континентального форума, в программе состязаний турнир “Аlliance trophy-2021”. Спортсмены всех возрастов спорят за победу в классовых и открытых категориях в различных соревновательных дисциплинах.
Организаторами мероприятия выступили Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), РОО “Белорусский альянс танцевального спорта”, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и Минский горисполком при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.-0-