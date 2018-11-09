Белорусские теннисистки Ирина Шиманович и Илона Кремень победили в Кубке Павлова

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Ирина Шиманович и Илона Кремень победили в парном разряде на международном турнире "Кубок Павлова" с призовым фондом $25 тыс., который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче на корте СДЮШОР по теннису "Смена" белорусский тандем игроков был сильнее россиянок, посеянных в Минске под первым номером, - Полины Моновой и Яны Сизиковой - 6:3, 7:6.

Фото Белорусской теннисной федерации

В финале одиночного разряда 10 ноября встретятся белоруска Юлия Готовко и представительница Румынии Ралука Георгана Сербан. Начало матча в 11.00.

Кубок Павлова проводится в 22-й раз. Ранее соревнования носили название "Кубок Минска". Дебютный розыгрыш состоялся в 1996 году. Первой победительницей стала 16-летняя минчанка Надежда Островская, для который тот титул стал первым в карьере. В Минске на этом турнире ранее выступали такие известные сейчас игроки, как Симона Халеп, Петра Квитова, Агнешка Радваньска, Кики Бертенс, Анастасия Севастова и Анастасия Павлюченкова.-0-