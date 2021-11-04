Белорусские теннисистки не вышли в 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки не смогли пробиться в полуфинал розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во второй одиночной встрече с австралийками Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) за два часа уступила в трехсетовом поединке Айле Томлянович (43) - 6:4, 2:6, 3:6.

В первом сегодняшнем матче Юлия Готовко (192) проиграла в двух партиях Сторм Сандерс (131) - 3:6, 3:6.

На парную игру капитан белорусской сборной Татьяна Пучек заявила Александру Саснович и Лидию Морозову, а ее австралийская коллега Алисия Молик рассчитывает на Сторм Сандерс и Эллен Перес. Однако капитаны команд еще могут произвести замены.

В первом туре обе команды встречались с бельгийками: белоруски уступили им 1:2, а австралийки выиграли с таким же результатом.

Победитель группы В сыграет в полуфинале с представителем группы D. Лучшая команда в этом трио определится сегодня вечером после встречи сборных Чехии и Швейцарии. В первом туре обе сборные выиграли у теннисисток Германии: чешки со счетом 2:1, швейцарки - 3:0.

Состав первой полуфинальной пары уже известен: победители группы А россиянки будут соперничать с действующим чемпионом сборной США, которая стала лучшей в группе С.

Встречи за выход в финал состоятся 5 ноября, а решающий матч за главный приз пройдет в чешской столице 6 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток является выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.-0-